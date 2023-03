Beni confiscati: Convegno sul tema a Casa Mehari a Quarto (Di giovedì 2 marzo 2023) Beni confiscati alla camorra, questo il Convegno in programma domani a Casa Mehari a Quarto il 3 marzo alle 17 Domani 3 marzo 2023, alle ore 17 Casa Mehari ospiterà il “Convegno nazionale antimafia sui Beni confiscati alla camorra”. Lo annuncia una nota il Sindaco di Quarto Antonio Sabino Un momento per lanciare un chiaro messaggio e per sottolineare l’impegno profuso e che sarà posto in campo quotidianamente per la lotta alla criminalità organizzata. L’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Sabino ha permesso alla città di assumere una nuova immagine con l’acquisizione di oltre 70 Beni confiscati ai clan egemoni sull’area. “Non ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 2 marzo 2023)alla camorra, questo ilin programma domani ail 3 marzo alle 17 Domani 3 marzo 2023, alle ore 17ospiterà il “nazionale antimafia suialla camorra”. Lo annuncia una nota il Sindaco diAntonio Sabino Un momento per lanciare un chiaro messaggio e per sottolineare l’impegno profuso e che sarà posto in campo quotidianamente per la lotta alla criminalità organizzata. L’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Sabino ha permesso alla città di assumere una nuova immagine con l’acquisizione di oltre 70ai clan egemoni sull’area. “Non ...

