Benfica | inchiesta ‘Saco Azul’ | accuse di frode e riciclaggio

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 marzo 2023) Nuovo capitolo per l’Saco Azul su un presunto sistema die finanziamento. Il pubblico ministero ha formulato pesantiper ile il suo ex presidente Luis Filipe Vieira. Stando a quanto sostiene l’accusa, ilavrebbe pagato falsi servizi di consulenza informatica a una ditta dell’imprenditore José Bernardes. Un’azienda che però di fatto sarebbe non operativa. Questo il giro secondo i pm: il denaro (circa 2 milioni) veniva prelevato in contante e restituito alin cambio di una percentuale dell’11%. Nessuna prova però dell’uso del fondo occulto. Sono infatti caduti, nel frattempo, i sospetti sull’ex arbitro Bruno Paixão, precedentemente coinvolto nell’indagine e già dipendente della ditta di José Bernardes. Cade di conseguenza l’ipotesi ...