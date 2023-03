Benevento-Sudtirol | le pagelle | poca qualità per la B | sbaglia anche Stellone

Leggi su anteprima24

2 marzo 2023 – Ilperde al Ciro Vigorito contro ile resta nei bassifondi della classifica. Ledei giallorossi: Paleari 5,5: Difficile attribuirgli responsabilità sui gol, evita il peggio con un paio di uscite chirurgiche. Letizia 5: Un tempo a sinistra e uno a destra, ma come nella famosa formula aritmetica il risultato non cambia. Corre a vuoto, mancano precisione e distanze. Tosca 5: Si sapeva che sarebbe stata dura, ma il feeling con Pastina non decolla praticamente mai. Anzi, la coppia naufraga. (35'st Agnello s.v.: firma il debutto a risultato già compromesso) Pastina 4: Firma il suicidio con un'incomprensibile uscita a vuoto a centrocampo che porta al 2-0 ospite. Non che prima di quell'harakiri avesse giocato meglio… Foulon 4: La prestazione non toccherebbe ...