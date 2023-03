Benevento-Sudtirol 0-2, Stellone: “Risultato bugiardo, loro cinici” (Di giovedì 2 marzo 2023) “È un Risultato bugiardo, loro sono stati molto cinici: poi è diventata dura. Sono contento degli ingressi di Carfora e Agnello che ci hanno dato freschezza mentale. Ora non c’è tempo di piangerci addosso, pensiamo a fare punti con la Ternana”. Sono le parole di Roberto Stellone dopo la sconfitta del suo Benevento contro il Sudtirol. “Abbiamo provato poco – le parole dell’allenatore riportate da Ottopagine – Vedendo una decina di partite del Sudtirol, ho visto che sui cross non soffre mai. Avere due sottopunte, il piede invertito permetteva una palla di prima per gli attaccanti. loro potevano soffrire l’assist ad andare verso la porta. Con Letizia ci siamo riusciti, con Foulon un po’ meno: era una soluzione in più per essere ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) “È unsono stati molto: poi è diventata dura. Sono contento degli ingressi di Carfora e Agnello che ci hanno dato freschezza mentale. Ora non c’è tempo di piangerci addosso, pensiamo a fare punti con la Ternana”. Sono le parole di Robertodopo la sconfitta del suocontro il. “Abbiamo provato poco – le parole dell’allenatore riportate da Ottopagine – Vedendo una decina di partite del, ho visto che sui cross non soffre mai. Avere due sottopunte, il piede invertito permetteva una palla di prima per gli attaccanti.potevano soffrire l’assist ad andare verso la porta. Con Letizia ci siamo riusciti, con Foulon un po’ meno: era una soluzione in più per essere ...

