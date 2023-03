Benevento, così non ti salvi: Simy e La Gumina non vedono la porta (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ventisette punti in ventisette giornate. Il passo del Benevento non si smuove, resta affannato nonostante le urgenze impongano altra cosa rispetto a una media da retrocessione diretta. Il turno appena archiviato ha visto riavvicinarsi alla zona play out il Cosenza e il Brescia. La Strega ora ha visto scendere da due a uno il margine sulla prima inseguitrice. Bisognerebbe ambire a guardare avanti e invece tocca coprirsi le spalle, complice una prestazione che non induce a pensare positivo neppure il più inscalfibile degli ottimisti. Il Benevento e lo schiaffo di Bisoli “Credo che sia una delle poche partite in cui il nostro portiere non ha compiuto una parata vera”, ha detto Bisoli passeggiando ancora su una Strega sfilacciata, disordinata, messa male in campo. I dati della partita mentono ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Ventisette punti in ventisette giornate. Il passo delnon si smuove, resta affannato nonostante le urgenze impongano altra cosa rispetto a una media da retrocessione diretta. Il turno appena archiviato ha visto riavvicinarsi alla zona play out il Cosenza e il Brescia. La Strega ora ha visto scendere da due a uno il margine sulla prima inseguitrice. Bisognerebbe ambire a guardare avanti e invece tocca coprirsi le spalle, complice una prestazione che non induce a pensare positivo neppure il più inscalfibile degli ottimisti. Ile lo schiaffo di Bisoli “Credo che sia una delle poche partite in cui il nostro portiere non ha compiuto una parata vera”, ha detto Bisoli passeggiando ancora su una Strega sfilacciata, disordinata, messa male in campo. I dati della partita mentono ...

