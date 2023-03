Benedetta la storia vera che ha ispirato il film scandalo

(Di giovedì 2 marzo 2023), il nuovodel regista olandese Paul Verhoeven è tratto da una, più precisamente dal saggio di Judith C. Brown Atti impuri, pubblicato nel 1986, sulla vita diCarlini, una suora italiana vissuta all’epoca della Controriforma, che divenne nota per le sue visioni e la sua relazione omosessuale con una sorella del convento che dirigeva Nata nel 1591 a Vellano, un paese vicino a Pistoia, in Toscana,Carlini mostrò un forte interesse per la vita religiosa fin dall’infanzia. A 16 anni, entrò nel Convento della Madre di Dio, a Pescia come novizia. Due anni dopo fu ordinata monaca e a meno di 30 anni diventò badessa., qualche anno dopo la nomina, affermò di aver avuto una visione di Gesù. Il ...

Nessuno, neppure Bartolomea, novizia di estrazione popolana che diviene l'amante di, ha la ...

Benedetta, la storia vera che ha ispirato il film ScreenWorld

