Belen | nuove dichiarazioni su Marcuzzi e d’Urso dopo i vecchi screzi

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 2 marzo 2023) In passato,Rodriguez aveva fatto alcunesia su Alessiache su Barbara. Sulla prima aveva detto che l’aveva chiamata per insultarla pesantemente anche se è una donna bella e simpatica. Sulla seconda, invece, aveva detto di averci avuto una discussione quando aveva una relazione con Fabrizio Corona. Durante l’ultima puntata de Le Iene,ha ospitato Michelle Hunziker. E proprio qui è tornata a parlare delle due colleghe. Vediamo cos’ha detto. Hunziker e Rodriguez parlando dellae dellaMichelle Hunziker ha risposto ad alcune domande poste in studio dalla Rodriguez.ha chiesto in che cosa fossero meglio di lei delle sue colleghe conduttrici. Se dapprima la domanda è stata su Ilary Blasi e ...