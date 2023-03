Beautiful, che fine ha fatto Taylor? Ecco chi è la nuova attrice che la interpreta e perché è stata sostituita (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel cast secolare di Beautiful c’è una novità che non è passata inosservata ai telespettatori: da qualche giorno, infatti, il personaggio di Taylor ha un nuovo volto. Neanche a dirlo, in molti si sono chiesti chi sia e come mai la storica interprete sia stata sostituita. Nella soap, Taylor è una dottoressa impegnata in una liason con Ridge Forrester (dal quale ha avuto 3 figli: Phoebe, Steffy e Thomas) e fin dai primi istanti è stata presentata come una delle nemiche di Brooke. Una rivalità che, nonostante il passare degli anni, non si è mai placata. C’è da dire che quando si parla di Beautiful non ci riferisce ad una serie tv qualsiasi ma alla soap opera per eccellenza, una trasmissione che ormai da decenni affascina milioni di telespettatori in tutto il mondo con le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel cast secolare dic’è una novità che non è passata inosservata ai telespettatori: da qualche giorno, infatti, il personaggio diha un nuovo volto. Neanche a dirlo, in molti si sono chiesti chi sia e come mai la storica interprete sia. Nella soap,è una dottoressa impegnata in una liason con Ridge Forrester (dal quale ha avuto 3 figli: Phoebe, Steffy e Thomas) e fin dai primi istanti èpresentata come una delle nemiche di Brooke. Una rivalità che, nonostante il passare degli anni, non si è mai placata. C’è da dire che quando si parla dinon ci riferisce ad una serie tv qualsiasi ma alla soap opera per eccellenza, una trasmissione che ormai da decenni affascina milioni di telespettatori in tutto il mondo con le ...

