Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ActuFoot_ : Le programme foot de ce dimanche : (14h30) ?????????????? Tottenham ?? Chelsea (15h) ???? Multi L1 (17h05) ???? Monaco ?? N… - marifcinter : #Mourinho: 'Inter-Porto è parte della mia vita. Purtroppo una delle due non arriverà ai quarti. Ma oggi sarò lì a g… - GA7_Official : C’è una differenza di narrazione tra il dire “sesti in Bundesliga” e “a -5 dal Bayern Monaco primo”. - roserome1927 : “Io conosco il monaco del Tibet, il Monaco di Montecarlo, il Bayern Monaco e il Gran Premio di Monaco...” - sportli26181512 : Bayern Monaco: nome nuovo per la difesa: Il Bayern Monaco pensa al terzino destro classe 1999 Ferdi Kadioglu, in sc… -

...00 Budunost - Hapoel Tel Aviv CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00M. - PSG 21:00 Tottenham - Milan BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Maccabi - Fenerbahçe 20:30 Crvena Zvezda - Anadolu Efes 21:00- ...Il riferimento è a Benjamin Pavard, terzino destro di proprietà delche presenta un contratto in scadenza giugno 2024. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, i ...L'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic è nel mirino di Arsenal, Chelsea, Manchester United,e Real Madrid; ma alla Juve conviene davvero cederlo Il serbo, finora, non ha dato quanto sperato alla Juventus. Per questo, anche in prospettiva di una stagione senza Coppe (per ...

Femminile, Wenninger saluta il Bayern Monaco: "Non tornerò in estate. Mi sento a mio agio alla Roma" Voce Giallo Rossa

Primo e terzo quarto per la Stella Rossa, secondo e ultimo per il Bayern questa sera all'Audi Dome. Campazzo esce dalla panchina per il debutto stagionale in EuroLeague e si vede ...Un rilevante giocatore di proprietà di una big, seguito dall'Inter in ambito di calciomercato, ha rilasciato un annuncio molto significativo ...