"Basta con le Ong". La proposta di Sgarbi per i migranti (Di giovedì 2 marzo 2023) L'emergenza migranti sta mettendo in crisi la classe politica europea. Tutti si chiedono come affrontare l'enorme flusso di migranti che si riversa sulle coste meridionali del continente europeo. Dopo la tragedia di Crotone, anche il governo sta pensando come intervenire e, tra le ipotesi, c'è quella di strinfere accordi con i Paesi da cui partono i migranti. Discorso analogo è quello fatto da Vittorio Sgarbi nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 2 marzo su Rete4. Secondo Sgarbi bisogna agire attraverso vere e proprie Organizzazioni Governative in base al flusso di migranti che è possibile accogliere nel nostro Paese. "Ogni anno abbiamo bisogno di 400mila persone, perchè allora continuare con le Ong? Facciamo delle Organizzazioni Governative in un patto ...

