Basta body shaming contro Elly Schlein. Ma sulla Meloni si continua a "sparare" in modo indecente (Di giovedì 2 marzo 2023) C'era da aspettarselo: ora che il Pd ha una leader donna scopre che esistono hater, buontemponi, maschi maleducati che ne sottolineano i difetti fisici e che insomma guardano all'estetica più che alle virtù politiche. Si dedicano grossolanamente al body shaming. Prima si sono esercitati su Giorgia Meloni, mettendo in mezzo anche la figlioletta, ma la cosa non ha suscitato scalpore. Anzi si è accusata la destra di indugiare nel vittimismo. Ora tocca a Elly Schlein. E non è bello né piacevole né accettabile che si facciano battute sul suo aspetto fisico. Un cattivo gusto, una mancanza di forma e di rispetto che nella dialettica politica non dovrebbero avere luogo. Anche se, ci sia consentito dirlo, non è che se una leader è donna la puoi mettere sotto una campana di vetro. Lasciamo gli istinti ...

