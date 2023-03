Basta affitti gratis | Bergoglio taglia i privilegi ai cardinali | Aiutiamo i poveri

(Di giovedì 2 marzo 2023) Stretta di Papa Francesco suiagli alti prelati del Vaticano relativi al patrimonio immobiliare. Con uno speciale provvedimento, infatti,ha di fatto abrogato le locazioni gratuite deie di altre figure di vertice della Santa Sede (capi dicastero, presidenti, segretari, sottosegretari, dirigenti). In altre parole, se vivono in case di proprietà degli enti dovranno iniziare a pagare l'affitto. Il Vaticano, come riporta il Corriere, spiega che alla base del "rescriptum" - norma introdotta rispondendo a un quesito giuridico - c'è la volontà di "far fronte agli impegni crescenti che l'adempimento al servizio della Chiesa Universale e ai bisognosi richiede un contesto economico quale quello attuale, di particolare gravità". Insomma, stringere la cinghia deiper aiutare di più ...

Il Pontefice adesso ha messo nel mirino i privilegi dei cardinali e in particolare le agevolazioni sugli affitti. Il documento segreto svelato da Il Domani contiene un messaggio chiaro, che arriva direttamente da papa Francesco: tutti gli inquilini devono cominciare a pagare affitti adeguati.

