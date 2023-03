Basket | Fip | al lavoro per presentare la candidatura al torneo preolimpico di 3x3

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - Si è tenuto a Roma al Salone d'Onore del Coni, al Foro Italico) il Consiglio Federale della Fip presieduto da Giovanni Petrucci. Il presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto in apertura di Consiglio facendo il punto sullo stato dello sport italiano. Il presidente federale si è congratulato con i ct Gianmarco Pozzecco e Lino Lardo per aver ottenuto la qualificazione rispettivamente alla Fiba World Cup 2023 e all'EuroWomen 2023 con due gare di anticipo. Nell'ultima “finestra” sono state ottenute 4 vittorie tra cui il prestigioso successo della Nazionale maschile a Caceres in Spagna. In totale, le due selezioni hanno ottenuto 14 vittorie e 2 sconfitte. Imbattuta la Nazionale femminile. Il Consiglio Federale si è complimentato con la Germani Brescia per la vittoria della Coppa Italia-Frecciarossa Final Eight 2023, con tutte le ...