Basket femminile, EuroCup 2023: la Reyer Venezia ribalta l’Elitzur Landco Ramla e vola in semifinale (Di giovedì 2 marzo 2023) Grande impresa della Reyer Venezia nel ritorno dei quarti di finale dell’EuroCup Women 2022-2023. Dopo il 75-80 dell’andata, le ragazze di Andrea Mazzon vincono in casa contro l’Elitzur Landco Ramla per 59-48 e strappano dunque il pass per la semifinale contro il Galatasaray. Fondamentale per la squadra italiana un ultimo quarto da 15 punti a 4. A fine partita la migliore in casa veneta è Jessica Shepard con 14 punti e 15 rimbalzi, ma vanno sottolineati anche i 12 di Awak Kuier e gli 11 di Matilde Villa. Non bastano invece alla squadra israeliana i 13 punti a testa di Shakira Austin e Alysha Clark. L’inizio di partita è ricco di equilibrio: da una parte sono subito vivaci Lisowa Mbaka e Clark, dall’altra rispondono soprattutto Yasuma e Matilde Villa e ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Grande impresa dellanel ritorno dei quarti di finale dell’Women 2022-. Dopo il 75-80 dell’andata, le ragazze di Andrea Mazzon vincono in casa controper 59-48 e strappano dunque il pass per lacontro il Galatasaray. Fondamentale per la squadra italiana un ultimo quarto da 15 punti a 4. A fine partita la migliore in casa veneta è Jessica Shepard con 14 punti e 15 rimbalzi, ma vanno sottolineati anche i 12 di Awak Kuier e gli 11 di Matilde Villa. Non bastano invece alla squadra israeliana i 13 punti a testa di Shakira Austin e Alysha Clark. L’inizio di partita è ricco di equilibrio: da una parte sono subito vivaci Lisowa Mbaka e Clark, dall’altra rispondono soprattutto Yasuma e Matilde Villa e ...

