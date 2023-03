Basket, Eurolega 2023: la Virtus Bologna fa visita al Fenerbahce, l’obiettivo è vincere per tenere vivo il sogno playoff (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo la bella affermazione di settimana scorsa contro il Baskonia, la Virtus Bologna è pronta per tornare a giocare nell’Eurolega 2023. La squadra di coach Sergio Scariolo scenderà in campo domani sera all’Ülker Sports Arena (palla a due alle 18:45) per sfidare il Fenerbahce nella 26ma giornata della massima competizione europea per club: l’obiettivo delle V Nere sarà vincere per continuare a sognare i playoff. Attualmente la compagine emiliana si trova in 12ma posizione con un record di 12-13 e ha a soltanto un successo di distanza la top otto (ricordiamo che l’ottava posizione è l’ultima che dà l’accesso ai playoff). Ecco dunque che vincere domani aiuterebbe, e non di poco, la Virtus ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo la bella affermazione di settimana scorsa contro il Baskonia, laè pronta per tornare a giocare nell’. La squadra di coach Sergio Scariolo scenderà in campo domani sera all’Ülker Sports Arena (palla a due alle 18:45) per sfidare ilnella 26ma giornata della massima competizione europea per club:delle V Nere saràper continuare a sognare i. Attualmente la compagine emiliana si trova in 12ma posizione con un record di 12-13 e ha a soltanto un successo di distanza la top otto (ricordiamo che l’ottava posizione è l’ultima che dà l’accesso ai). Ecco dunque chedomani aiuterebbe, e non di poco, la...

