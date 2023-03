BASKET – Coppa Lombardia | clamorosa eliminazione della AZ Pneumatica Saronno | passa Legnano 91

(Di giovedì 2 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’AZnon potrà difendere il titolo conquistato nel 2022. La squadra di Renato Biffi è stata infatti eliminata nei quarti di finale didal91, formazione di C Silver che mercoledì sera ha sbancato il Centro Ronchi con il punteggio di 84-82. La squadra di casa, in lotta per i ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Consiglio Federale si è complimentato con la Germani Brescia per la vittoria dellaItalia - Frecciarossa Final Eight 2023, con tutte le altre partecipanti e con la Legabasket Serie A per l'...La manifestazione che assegna il trofeo si svolgerà dal 30 marzo al 1 aprile a La Molisana ...Trento è l'unica in Serie A a giocare con solo 4 stranieri, uno o due in meno di quanto consente il regolamento. La qualificazione alle finali diItalia e l'attuale settimo posto in classifica (con gli stessi punti di Sassari quinta) confortano questa decisione che riflette una delle idee centrali del club: puntare sugli italiani, giovani ...

Imbattuta la Nazionale femminile. Il Consiglio Federale si è complimentato con la Germani Brescia per la vittoria della Coppa Italia-Frecciarossa Final Eight 2023, con tutte le altre partecipanti e ... L'AZ Pneumatica Saronno non potrà difendere il titolo conquistato nel 2022 in Coppa Lombardia di basket, eliminata da Legnano ...