Barche da tutto il mondo all’Isola d’Elba per il S&S Swan Rendez-vous

Per la sesta volta dal 2009, il Circolo della Vela Marciana Marina all'Isola d'Elba ospiterà la decima edizione del prestigioso S&S Swan Rendez-vous. Un evento dedicato alla celebre classe progettata dal famoso studio di design americano Sparkman & Stephens, che vede al momento 43 imbarcazioni iscritte, per una serie di regate dal 28 giugno al 2 luglio 2023. Possibile record di presenze al S&S Swan Rendez-vous All'Elba saranno presenti armatori provenienti da Australia, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Portogallo, Spagna e Svizzera. Al programma in mare verranno affiancati anche numerosi appuntamenti a terra dedicati ad armatori ed equipaggi, che ogni due anni prendono parte al S&S

