Barbara D’Urso su tutte le furie contro il paparazzo per le foto con il nipote: “Avevi giurato che non avresti pubblicato, non voglio foto con le nuore incinte” (Di giovedì 2 marzo 2023) “Volevo dirti una cosa Alex, oggi stai tranquillo perché non è giornata. Tu lo sai che io ho sempre difeso i paparazzi, amo ogni paparazzo. Penso che sia un lavoro difficile e vi stimo davvero tanto. Oggi però non è giornata perché c’è uno di voi che non si è comportato bene con me“. Ha esordito così Barbara D’Urso aprendo il collegamento con Alex Fiumara a Pomeriggio 5. Il paparazzo era infatti tra gli ospiti della puntata di mercoledì 1 marzo per parlare delle foto che ha scattato a Marco Bellavia e Sheila Capriolo e ha fornito l’assist alla conduttrice per una parentesi polemica riguardo alle foto pubblicate nell’ultimo numero del settimanale Chi, uscito proprio ieri. Gli scatti ritraggono infatti D’Urso durante una passeggiata al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) “Volevo dirti una cosa Alex, oggi stai tranquillo perché non è giornata. Tu lo sai che io ho sempre difeso i paparazzi, amo ogni. Penso che sia un lavoro difficile e vi stimo davvero tanto. Oggi però non è giornata perché c’è uno di voi che non si è comportato bene con me“. Ha esordito cosìaprendo il collegamento con Alex Fiumara a Pomeriggio 5. Ilera infatti tra gli ospiti della puntata di mercoledì 1 marzo per parlare delleche ha scattato a Marco Bellavia e Sheila Capriolo e ha fornito l’assist alla conduttrice per una parentesi polemica riguardo allepubblicate nell’ultimo numero del settimanale Chi, uscito proprio ieri. Gli scatti ritraggono infattidurante una passeggiata al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : Sempre bene @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso è leader di fascia sul pubblico attiv… - QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso è leader di fascia… - giuliapupilla : le cinque sfere di barbara d’urso - infoitcultura : Barbara d’Urso furiosa per foto con figli e nipote - infoitcultura : Barbara D’Urso, i figli non si toccano: “Me lo aveva giurato sulla sua vita” -

Barbara d'Urso: 'Gonfia come un pallone!', lo sfogo che preoccupa tutti Brutto infortunio per Barbara d'Urso che ha svelato sui social di essersi fatta male al piede . Un contrattempo arrivato nel momento sbagliato, la conduttrice di Canale5 infatti in queste settimane è impegnatissima. Oltre ... Barbara D'Urso, i figli non si toccano: "Me lo aveva giurato sulla sua vita" Barbara D'Urso è una donna intelligente, autoironica e che vola leggera sopra le critiche (anche le più feroci). Ma se c'è una cosa su cui non transige è il rispetto della sua privacy, specialmente ... Barbara D'Urso furiosa per le foto con figli e nipote: il suo 'messaggio' al paparazzo E' andata su tutte le furie durante la diretta di ieri (1 marzo) di Pomeriggio Cinque Barbara D'Urso ; la conduttrice ha anche voluto lanciare un messaggio ben preciso al paparazzo che ha scattato le foto poi pubblicate dal settimanale Chi: 'Mi ricordo com'è' . Le foto che hanno fatto ... Brutto infortunio perche ha svelato sui social di essersi fatta male al piede . Un contrattempo arrivato nel momento sbagliato, la conduttrice di Canale5 infatti in queste settimane è impegnatissima. Oltre ...è una donna intelligente, autoironica e che vola leggera sopra le critiche (anche le più feroci). Ma se c'è una cosa su cui non transige è il rispetto della sua privacy, specialmente ...E' andata su tutte le furie durante la diretta di ieri (1 marzo) di Pomeriggio Cinque; la conduttrice ha anche voluto lanciare un messaggio ben preciso al paparazzo che ha scattato le foto poi pubblicate dal settimanale Chi: 'Mi ricordo com'è' . Le foto che hanno fatto ... Barbara D'Urso furiosa per le foto con i figli, al paparazzo: Avevi ... Fanpage.it