Barbara D’Urso Imbestialita in Diretta Tv!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 2 marzo 2023)é furiosa dopo che gli scatti di lei con i figli e la nipotina, sono finiti sul settimanale Chi. Lo ha fatto chiaramente capire durante l’ultimadi Pomeriggio 5, dove ha lanciato un chiaro messaggio al paparazzo che l’ha pizzicata mentre era al parco con la famiglia. In buona sostanza, ne ha dette quattro intv a questo fotografo, di cui non sappiamo il nome. Ecco i dettagli!si scaglia contro il paparazzo che l’ha beccata insieme ai figli Durante l’ultimadi Pomeriggio 5,ha voluto lanciare un chiaro messaggio al paparazzo che l’ha beccata insieme ai suoi figli. Foto che sono finite sul settimanale Chi. Un fatto che la nostra Barbarella non ha affatto digerito. Non ...