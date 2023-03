Bannare TikTok? L’esempio inglese e i guai cinesi dell’Italia (Di giovedì 2 marzo 2023) E se la soluzione al tema dell’utilizzo dell’app cinese TikTok sui dispositivi degli appartenenti alla Pubblica amministrazione arrivasse a Roma da Londra? Come raccontato su Formiche.net, nei giorni scorsi le istituzioni europee hanno deciso di vietare l’utilizzo di TikTok sui dispostivi di lavoro di funzionari e politici, per problemi di sicurezza informatica e dei rischi legati alla raccolta di dati da parte di “terze parti” – cioè la Cina. E il dossier è arrivato anche sul tavolo del governo italiano presieduto da Giorgia Meloni. Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, ha spiegato che “su questo argomento si sta già impegnando il Copasir, ma è evidente che il mio ministero, avendo 3,2 milioni di dipendenti, è fortemente coinvolto. Le opzioni possono essere di muoversi come si è mossa la Commissione europea o eventualmente ... Leggi su formiche (Di giovedì 2 marzo 2023) E se la soluzione al tema dell’utilizzo dell’app cinesesui dispositivi degli appartenenti alla Pubblica amministrazione arrivasse a Roma da Londra? Come raccontato su Formiche.net, nei giorni scorsi le istituzioni europee hanno deciso di vietare l’utilizzo disui dispostivi di lavoro di funzionari e politici, per problemi di sicurezza informatica e dei rischi legati alla raccolta di dati da parte di “terze parti” – cioè la Cina. E il dossier è arrivato anche sul tavolo del governo italiano presieduto da Giorgia Meloni. Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, ha spiegato che “su questo argomento si sta già impegnando il Copasir, ma è evidente che il mio ministero, avendo 3,2 milioni di dipendenti, è fortemente coinvolto. Le opzioni possono essere di muoversi come si è mossa la Commissione europea o eventualmente ...

