Bando endotermiche - Il punto sullo stop alle vendite dal 2035 - DOMANDE E RISPOSTE

(Di giovedì 2 marzo 2023) Loalla vendita di auto a combustione interna nelè da alcuni giorni al centro delle discussioni tra le diplomazie europee. Quello che sembrava un voto scontato, si è trasformato nell'ennesima prova di procedure comunitarie farraginose e dipendenti da delicati equilibri politici. dunque il caso di fare undella situazione cercando di rispondere ad alcuni leciti interrogativi. Cosa sta succedendo a Berlino? Le radici del problema risalgono al 14 febbraio scorso, quando l'Europarlamento ha approvato in via definitiva il testo dell'accordo raggiunto al termine del cosiddetto trilogo, la procedura di trattative informali con il Consiglio Ue e la Commissione. Tutto sembrava instradato verso un via libera anche nei passaggi successivi: rimaneva solo l'adozione formale dello stesso Consiglio per procedere con la pubblicazione ...

Ilalledivide L'approvazione del regolamento per lo stop alla vendita di auto con motori benzina e diesel in Europa dal 2035 ha sollevato un polverone nel Vecchio Continente. Il caso ...Anche leggendo quanto sta succedendo sul tema deldelle, ho l'impressione che vogliano usare gli incentivi per tutto tranne che per l'elettrico, rischiando così di frenare la ......esprimerà una posizione contraria alla proposta di Regolamento europeo che prevede ilalla ...ricordano 'che il governo Meloni aveva già votato a favore del phase out delle autoin ...

Cosa sta succedendo a Bruxelles Cerchiamo di rispondere ai tanti interrogativi degli ultimi giorni, facendo riferimento anche alle più recenti indiscrezioni in arrivo dai palazzi del potere europei ...Il voto che avrebbe dovuto dare un ulteriore sigillo al divieto di produrre auto e van ICE dopo il 2035 slitta a venerdì dopo le posizioni critiche di, tra gli altri, Italia e Germania ...