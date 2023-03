Bando diritti tv, De Laurentiis: “La più grande st***zata. Superlega? Dissi ad Agnelli… (Di giovedì 2 marzo 2023) Sul Bando dei diritti tv, Aurelio De Laurentiis ritiene che sia la più grande st***zata e poi sulla Superlega disse ad Agnelli il suo parere Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto a Radio 24, poco dopo la notizia della sua assoluzione per le fatture false per operazioni inesistenti: “Un abbraccio a tutti voi, state parlando sempre più spesso di noi e la vostra trasmissione molto competente. Pardo però è il nemico della qualità perché se non sbaglio lavora per la televisione che manda in onda in ritardo e in qualità scarsissima le partite del campionato italiano. Noi siamo tutti responsabili dell’allontanamento dei giovani dal calcio. Innanzitutto il calcio non si è mai rinnovato”. Aurelio De Laurentiis ha poi proseguito: “Le cose ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 marzo 2023) Suldeitv, Aurelio Deritiene che sia la piùe poi sulladisse ad Agnelli il suo parere Aurelio De, presidente del Napoli, è intervenuto a Radio 24, poco dopo la notizia della sua assoluzione per le fatture false per operazioni inesistenti: “Un abbraccio a tutti voi, state parlando sempre più spesso di noi e la vostra trasmissione molto competente. Pardo però è il nemico della qualità perché se non sbaglio lavora per la televisione che manda in onda in ritardo e in qualità scarsissima le partite del campionato italiano. Noi siamo tutti responsabili dell’allontanamento dei giovani dal calcio. Innanzitutto il calcio non si è mai rinnovato”. Aurelio Deha poi proseguito: “Le cose ...

