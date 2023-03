Banche, Intesa Sanpaolo resta in Abi ma revoca la delega per il rinnovo del contratto nazionale (Di giovedì 2 marzo 2023) È rottura al momento fra Intesa Sanpaolo e Abi (Associazione bancaria italiana). L’istituto di credito ha deciso di revocare la delega a essere rappresentata a livello sindacale dall’Abi in un momento particolarmente delicato, nel quale i sindacati bancari e l’Abi stanno trattando sul rinnovo del contratto nazionale scaduto il 31 dicembre 2022. Al termine dell’incontro ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023) È rottura al momento frae Abi (Associazione bancaria italiana). L’istituto di credito ha deciso dire laa essere rappresentata a livello sindacale dall’Abi in un momento particolarmente delicato, nel quale i sindacati bancari e l’Abi stanno trattando suldelscaduto il 31 dicembre 2022. Al termine dell’incontro ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Banche, Intesa resta in?Abi ma revoca la delega per il contratto - petunianelsole : RT @andreadortenzio: #Banche : Intesa resta in Abi ma revoca mandato per contratto - Economia - ANSA - Italian : Banche: Intesa resta in Abi ma revoca delega per contratto(2) - ansa_economia : Intesa Sanpaolo resta in Abi ma revoca mandato per contratto. Decisione mentre è in corso trattativa per rinnovo… - infoiteconomia : Banche, Intesa resta in Abi ma revoca la delega per il contratto -