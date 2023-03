Banche e bancomat chiudono in tutta Italia | Grosso allarme dei cittadini che non potranno più prelevare (Di giovedì 2 marzo 2023) Diventa un problema fare i prelievi e le altre operazioni perchè filiali e bancomat chiudono in massa. Cosa devi sapere. Filiali e bancomat chiudono ormai in tutta Italia e tantissimi Italiani non sanno veramente come prelevare. Infatti anche i sindacati oggi stanno battendo molto su questo tema. Sono tante le filiali chiuse negli ultimi anni ed altrettanti i bancomat. Nei paesi più piccoli trovare un bancomat o filiale bancaria sta diventando impossibile. Banche e bancomat stanno chiudendo in tutta Italia – IlovetradingInfatti in migliaia di piccoli centri Italiani non c’è neppure una banca o un bancomat e chi ci vive ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 2 marzo 2023) Diventa un problema fare i prelievi e le altre operazioni perchè filiali ein massa. Cosa devi sapere. Filiali eormai ine tantissimini non sanno veramente come. Infatti anche i sindacati oggi stanno battendo molto su questo tema. Sono tante le filiali chiuse negli ultimi anni ed altrettanti i. Nei paesi più piccoli trovare uno filiale bancaria sta diventando impossibile.stanno chiudendo in– IlovetradingInfatti in migliaia di piccoli centrini non c’è neppure una banca o une chi ci vive ...

