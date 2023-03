Badanti, il video di Ats Bergamo con le indicazioni per assistere al meglio anziani e fragili (Di giovedì 2 marzo 2023) Bergamo. Le Badanti stanno assumendo un ruolo sempre più importante nella cura e nell’assistenza delle persone fragili e degli anziani. Per accrescere le loro competenze e migliorare la qualità del servizio che svolgono, Ats Bergamo ha messo in campo un nuovo progetto che coinvolge diversi soggetti del territorio in un proficuo lavoro di rete. Nell’ambito di questa iniziativa, attraverso le indicazioni di esperti, vengono realizzati e diffusi brevi video della durata di circa 5 minuti che spiegano come eseguire attività di cura e assistenza. Il direttore generale di Ats Bergamo, Massimo Giupponi, spiega: “Questo progetto è realizzato da Ats insieme alla Regione e con la collaborazione di diverse realtà, segno di un sistema che riesce a raccordarsi sul ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 marzo 2023). Lestanno assumendo un ruolo sempre più importante nella cura e nell’assistenza delle personee degli. Per accrescere le loro competenze e migliorare la qualità del servizio che svolgono, Atsha messo in campo un nuovo progetto che coinvolge diversi soggetti del territorio in un proficuo lavoro di rete. Nell’ambito di questa iniziativa, attraverso ledi esperti, vengono realizzati e diffusi brevidella durata di circa 5 minuti che spiegano come eseguire attività di cura e assistenza. Il direttore generale di Ats, Massimo Giupponi, spiega: “Questo progetto è realizzato da Ats insieme alla Regione e con la collaborazione di diverse realtà, segno di un sistema che riesce a raccordarsi sul ...

