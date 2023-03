Azione fantasma di commando ucraino a in terra russa a Brjansk (Di giovedì 2 marzo 2023) - Due uomini uccisi e un bambino ferito è il bilancio fornito da Mosca di quello che Putin ha definito un attacco terroristico compiuto da neonazisti. Il governo di Kiev parla di provocAzione Leggi su tg.la7 (Di giovedì 2 marzo 2023) - Due uomini uccisi e un bambino ferito è il bilancio fornito da Mosca di quello che Putin ha definito un attacco terroristico compiuto da neonazisti. Il governo di Kiev parla di provoc

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... piergiorgio1968 : @Azione_it Mi sa, ma potrei aver capito male, che #EllySchlein è contraria al #nucleare ma non al fantasma che si a… - LucaTraini1 : RT @trararitipi: #Italia #musica #music #arte #fotografia #ghost #pop LA #DISCOTECA #FANTASMA - Alberto97454268 : RT @Miky77Coni: Discorso di Putin Une sessione surrealista d'allucinazione, offerta in diretta all'intero pianeta, da un malato mentale, o… - Lorenzo_1976 : RT @Miky77Coni: Discorso di Putin Une sessione surrealista d'allucinazione, offerta in diretta all'intero pianeta, da un malato mentale, o… - GramsciAG : RT @Miky77Coni: Discorso di Putin Une sessione surrealista d'allucinazione, offerta in diretta all'intero pianeta, da un malato mentale, o… -