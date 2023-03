Aviaria, un caso umano di H5N1 in Cina (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Anche in Cina un caso umano di influenza Aviaria H5N1. Una donna di 53 anni della provincia di Jiangsu, nella parte orientale del Paese, sarebbe risultata positiva al virus secondo quanto riferiscono diversi media citando fonti dell’Organizzazione mondiale della sanità. La paziente avrebbe sviluppato i sintomi della malattia il 31 gennaio, in seguito a contatti con pollame infetto; a febbraio la positività. Le sue condizioni attuali non sono note. La notizia arriva dopo che la settimana scorsa in Cambogia è morta di virus aviario H5N1 una ragazzina di 11 anni. Anche il padre 49enne ha contratto l’infezione, ma secondo quanto riporta in queste ore l’agenzia cinese Xinhua si è negativizzato ed è stato dimesso dall’ospedale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Anche inundi influenza. Una donna di 53 anni della provincia di Jiangsu, nella parte orientale del Paese, sarebbe risultata positiva al virus secondo quanto riferiscono diversi media citando fonti dell’Organizzazione mondiale della sanità. La paziente avrebbe sviluppato i sintomi della malattia il 31 gennaio, in seguito a contatti con pollame infetto; a febbraio la positività. Le sue condizioni attuali non sono note. La notizia arriva dopo che la settimana scorsa in Cambogia è morta di virus aviariouna ragazzina di 11 anni. Anche il padre 49enne ha contratto l’infezione, ma secondo quanto riporta in queste ore l’agenzia cinese Xinhua si è negativizzato ed è stato dimesso dall’ospedale. L'articolo proviene da Italia Sera.

