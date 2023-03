Avengers: Kang Dynasty, Doctor Strange diventerà un villain secondo un report (Di giovedì 2 marzo 2023) Avengers: Kang Dynasty trasformerà il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch in un villain, se si crede a un nuovo report sul film. La notizia arriva da The Cosmic Circus. Cita fonti senza nome vicine al quinto capitolo dei Vendicatori che sostengono che il film vedrà il Marvel Cinematic Universe diviso in due fazioni, una guidata da Doctor Strange e l’altra da Kang il Conquistatore. Queste fonti affermano che il colpo di scena è che Kang sta in realtà cercando di proteggere il Multiverso da Strange, che è diventato un villain. I Marvel Studios non hanno ancora commentato pubblicamente la notizia, che per ora va presa con le pinze. Nel caso in cui Strange dovesse ... Leggi su screenworld (Di giovedì 2 marzo 2023)trasformerà ildi Benedict Cumberbatch in un, se si crede a un nuovo report sul film. La notizia arriva da The Cosmic Circus. Cita fonti senza nome vicine al quinto capitolo dei Vendicatori che sostengono che il film vedrà il Marvel Cinematic Universe diviso in due fazioni, una guidata dae l’altra dail Conquistatore. Queste fonti affermano che il colpo di scena è chesta in realtà cercando di proteggere il Multiverso da, che è diventato un. I Marvel Studios non hanno ancora commentato pubblicamente la notizia, che per ora va presa con le pinze. Nel caso in cuidovesse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marvelcinemaita : Ant-Man and The Wasp: Quantumania, la profezia di Kang sulle Incursioni getta le basi per ‘Avengers: Secret Wars’ - badtasteit : #Avengers: The Kang Dinasty, lo sceneggiatore: 'Tutti gli attori avranno spazio per brillare' - Matioski : Alle 14:00, nel Matioski Show, assieme ad Angel Longrain, parleremo di: - Avengers Kang Dinasty: Daredevil e Moon K… - badtasteit : Jeff Loveness spiega che le recensioni negative ricevute da Ant-Man 3 non influenzeranno il suo lavoro per… - marvelcinemaita : Avengers: The Kang Dynasty, lo sceneggiatore stuzzica sulla presenza di Yelena Belova e di Shuri nel film -