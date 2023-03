"Avanti un altro", ottimo trend di ascolti: è leader del preserale (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel corso dell'edizione, inoltre, la puntata record ha registrato una media del 28.7% di share sul pubblico attivo e 4.100.000 spettatori, con picchi di 4.700.000. Giancarlo Scheri, direttore di rete ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel corso dell'edizione, inoltre, la puntata record ha registrato una media del 28.7% di share sul pubblico attivo e 4.100.000 spettatori, con picchi di 4.700.000. Giancarlo Scheri, direttore di rete ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elenabonetti : .@ellyesse diventa segretaria del @pdnetwork. È un altro passo avanti, al di là delle posizioni, per le donne e i p… - MadDavoli : RT @JohannesBuckler: Mi chiamo Mario. Nel 1961 avevo 26 anni e facevo il panettiere. Il negozietto che avevo a Bagno a Ripoli non mi permet… - Mary8291819655 : #basciagoni #avantiunaltro Ottimo trend di ascolti x avanti un altro ?????? ???? La nostra bonas la più bella di tutte… - Lumen238 : RT @JohannesBuckler: Mi chiamo Mario. Nel 1961 avevo 26 anni e facevo il panettiere. Il negozietto che avevo a Bagno a Ripoli non mi permet… - p__antonio : @NandoPiscopo1 Si alla fine lui e Eghbali più lato business, che tra l’altro hanno un modo di portare avanti le tra… -