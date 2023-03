Autonomia, Manfredi: “Non è la strada giusta per il Paese” (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi sembra una strada non giusta per il Paese: ognuno poi si assumerà le sue responsabilità davanti alla storia e ai cittadini”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando il voto favorevole al disegno di legge sull’Autonomia in Conferenza Stato-Regioni che ha visto il no solo di Campania, Puglia, Toscana ed Emilia-Romagna. “Noi dobbiamo salvaguardare il Paese – ha aggiunto Manfredi – non ci può essere una riforma solamente politica che tocca le future generazioni e l’interesse nazionale. Bisogna difendere l’interesse nazionale e l’equità. Ci sono dei valori costituzionalmente riconosciuti come l’uguaglianza dei servizi, l’uguaglianza della sicurezza e invece sento nelle materie che potrebbero essere devolute alle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi sembra unanonper il: ognuno poi si assumerà le sue responsabilità davanti alla storia e ai cittadini”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, commentando il voto favorevole al disegno di legge sull’in Conferenza Stato-Regioni che ha visto il no solo di Campania, Puglia, Toscana ed Emilia-Romagna. “Noi dobbiamo salvaguardare il– ha aggiunto– non ci può essere una riforma solamente politica che tocca le future generazioni e l’interesse nazionale. Bisogna difendere l’interesse nazionale e l’equità. Ci sono dei valori costituzionalmente riconosciuti come l’uguaglianza dei servizi, l’uguaglianza della sicurezza e invece sento nelle materie che potrebbero essere devolute alle ...

