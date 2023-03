Autonomia: Calderoli, 'bene ok Conferenza Regioni, ora Cdm per via libera definitivo ddl' (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “C'è il via libera della Conferenza unificata al disegno di legge di attuazione dell'Autonomia differenziata, un ulteriore passo avanti positivo nel percorso della riforma. Contiamo ora di presentare il testo al prossimo Consiglio dei ministri, per la definitiva approvazione”. Lo dice il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. “Dopo aver già accolto le richieste delle Regioni nel precedente ottalogo -aggiunge- anche le proposte emendative di Anci e Upi sono state ricevute e verranno portate in pre-Consiglio per una valutazione del loro inserimento nel ddl definitivo. Ulteriori proposte potranno essere presentate come proposte emendative, durante l'esame del Parlamento". "Per il resto anche nelle sedute odierne i lavori si sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “C'è il viadellaunificata al disegno di legge di attuazione dell'differenziata, un ulteriore passo avanti positivo nel percorso della riforma. Contiamo ora di presentare il testo al prossimo Consiglio dei ministri, per la definitiva approvazione”. Lo dice il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto. “Dopo aver già accolto le richieste dellenel precedente ottalogo -aggiunge- anche le proposte emendative di Anci e Upi sono state ricevute e verranno portate in pre-Consiglio per una valutazione del loro inserimento nel ddl. Ulteriori proposte potranno essere presentate come proposte emendative, durante l'esame del Parlamento". "Per il resto anche nelle sedute odierne i lavori si sono ...

