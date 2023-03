Autonomia: Bonaccini, 'no da Emilia Romagna, governo rompe fronte istituzionale' (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Come annunciato, oggi, in Conferenza delle Regioni, l'Emilia-Romagna ha espresso pare contrario al ddl Calderoli sull'Autonomia differenziata. Avevamo chiesto il ritiro del testo per trovare un accordo con tutte le Regioni, le Province e i Comuni, ma si è preferito rompere il fronte istituzionale. Un altro passo falso del governo". Così Stefano Bonaccini su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Come annunciato, oggi, in Conferenza delle Regioni, l'ha espresso pare contrario al ddl Calderoli sull'differenziata. Avevamo chiesto il ritiro del testo per trovare un accordo con tutte le Regioni, le Province e i Comuni, ma si è preferitore il. Un altro passo falso del". Così Stefanosu twitter.

