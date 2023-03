Auto, Urso: domani Italia vota contro bando Ue ai motori termici (Di giovedì 2 marzo 2023) domani "l'Italia vota contro" le regole Ue che vogliono mettere al bando dal 2035 le Auto con propulsori termici (benzina o diesel). Lo fa "come segnale per quanto riguarda tutta l'attività che la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023)"l'" le regole Ue che vogliono mettere aldal 2035 lecon propulsori(benzina o diesel). Lo fa "come segnale per quanto riguarda tutta l'attività che la ...

