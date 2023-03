Auto, possibile nuovo rinvio voto su stop Ue motori termici (Di giovedì 2 marzo 2023) Potrebbe slittare nuovamente, a data da destinarsi, il voto in sede Coreper sulle regole Ue che di fatto metterebbero al bando i motori termici dal 2035. Secondo fonti diplomatiche a Bruxelles, lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Potrebbe slittare nuovamente, a data da destinarsi, ilin sede Coreper sulle regole Ue che di fatto metterebbero al bando idal 2035. Secondo fonti diplomatiche a Bruxelles, lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianoNews : Dopo il 2035 sarà possibile continuare a guidare una delle auto attualmente in circolazione e se acquistate ora un'… - Solib38631000 : @Scazzaturo @AngeloCiocca Infatti! Ma direi che possa valere per tutti gli incidenti. Ma possibile che nessuno ci a… - Savdro1 : @Luca9807 Marchionne era uno capace. Lo sappiamo. Siamo anche a conoscenza delle porte girevoli tra parastato pubbl… - Leonard69029397 : @RosaPalmentier @marcolatini19 Ognuno non ha diritti individuali come se vivesse da solo e non insieme a altri tre… - etnasolution : -