Aurora Ramazzotti a pochi mesi dal parto mi fermo con l’allenamento ma è difficile

(Di giovedì 2 marzo 2023)condivide sui social la decisione di mettersi in pausa con gli allenamenti e di dedicarsi esclusivamente al riposo. A circa un mese dal termine della sua gravidanza:“Per me èammetterlo, perché lo vivo come un fallimento, lo sport è come una droga”.dovrebberire tra poco più di un mese. Arrivata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IOdonna : «Bisogna riconoscere quando fermarci per farci del bene» - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: Aurora Ramazzotti Roast Show ???? #MichelleImpossible - Luca_zone : RT @MedInfinityIT: Aurora Ramazzotti Roast Show ???? #MichelleImpossible - aleobertii : Aurora ramazzotti in realtà é rosa ricci - MedInfinityIT : Aurora Ramazzotti Roast Show ???? #MichelleImpossible -

... così il tuo organismo si indebolisce Sono come bambini: i 5 segni zodiacali più capricciosi Patatine fritte sempre croccanti: cosa non devi sbagliare, rischi di rovinare tutto, ...... così il tuo organismo si indebolisce Sono come bambini: i 5 segni zodiacali più capricciosi Patatine fritte sempre croccanti: cosa non devi sbagliare, rischi di rovinare tutto, ...Michelle non poteva non portare con sé la figlia, avuta con Eros.occuperà un momento con ironia e leggerezza e si lascerà mettere alla prova nel suo roast show . Ad ...

Aurora Ramazzotti si sfoga a un mese dal parto: “Devo smettere di allenarmi ma lo vivo come un… Il Fatto Quotidiano

I fan di Aurora Ramazzotti attendono con grande ansia il momento del parto, al quale manca circa un mese. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è pronta a diventare mamma e inizia a… Leggi ...Un annuncio clamoroso quello di Aurora Ramazzotti, vediamo che cosa sta succedendo nella sua vita e perchè adesso i fan sono in ansia per lei. Nessuno se lo sarebbe aspettato.