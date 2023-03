Aumento Gas: a Udine +108% in un anno (Di giovedì 2 marzo 2023) A parità di consumi,secondo l’analisi* di Facile.it, le famiglie residenti in Friuli-Venezia Giulia con contratto di fornitura nel mercato tutelato, nel 2022 hanno speso per la sola bolletta elettrica 1.368 euro, vale a dire il 108% in più rispetto al 2021, e 1.539 euro per il gas (+57%). Sul fronte del gas gli abitanti della regione sono tra i più sfortunati d’Italia avendo avuto la quinta bolletta più pesante della Penisola. Il calo del prezzo della materia prima registrato a inizio 2023, però, potrebbe far ben sperare. «Con il nuovo anno abbiamo assistito a buoni segnali sia per il costo dell’energia elettrica che per il gas», spiega Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it. «Non bisogna, però, abbassare la guardia ed è bene continuare a monitorare i propri consumi e controllare periodicamente le offerte presenti sul ... Leggi su udine20 (Di giovedì 2 marzo 2023) A parità di consumi,secondo l’analisi* di Facile.it, le famiglie residenti in Friuli-Venezia Giulia con contratto di fornitura nel mercato tutelato, nel 2022 hspeso per la sola bolletta elettrica 1.368 euro, vale a dire il 108% in più rispetto al 2021, e 1.539 euro per il gas (+57%). Sul fronte del gas gli abitanti della regione sono tra i più sfortunati d’Italia avendo avuto la quinta bolletta più pesante della Penisola. Il calo del prezzo della materia prima registrato a inizio 2023, però, potrebbe far ben sperare. «Con il nuovoabbiamo assistito a buoni segnali sia per il costo dell’energia elettrica che per il gas», spiega Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it. «Non bisogna, però, abbassare la guardia ed è bene continuare a monitorare i propri consumi e controllare periodicamente le offerte presenti sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lisaiotti : RT @Presa_Diretta: Rivedi il viaggio di #presadiretta tra le industrie italiane, per capire come hanno reagito allo shock energetico, l’aum… - AppostaMi : @Vito68122235 L'aggiunta nei cilindri di HHO, come chiamano il gas prodotto dalla elettrolisi dell'acqua con aggiun… - lauratreb : RT @Ilconservator: Indi le famigerate sanzioni alla Russia hanno recato al paese di Putin solamente un aumento di prezzi s… - Megastene1 : RT @Ilconservator: Indi le famigerate sanzioni alla Russia hanno recato al paese di Putin solamente un aumento di prezzi s… - egopor : RT @Ilconservator: Indi le famigerate sanzioni alla Russia hanno recato al paese di Putin solamente un aumento di prezzi s… -