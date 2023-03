Aumentano gli stranieri con passaporto Ue, ma calano i nuovi italiani (Di giovedì 2 marzo 2023) Mentre nell'Unione europea le concessioni di cittadinanza di uno Stato membro sono in aumento, l'Italia è il Paese che segna il calo maggiore per naturalizzazioni di stranieri. Nel 2021 sono stati ben 827mila gli immigrati che... Leggi su europa.today (Di giovedì 2 marzo 2023) Mentre nell'Unione europea le concessioni di cittadinanza di uno Stato membro sono in aumento, l'Italia è il Paese che segna il calo maggiore per naturalizzazioni di. Nel 2021 sono stati ben 827mila gli immigrati che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Chiara_moomoo : RT @intheoldground: Esatto. Come avevo già detto, manteniamo alta l’attenzione sull’Iran. Continuiamo a parlare di ciò che sta accadendo. G… - greenvocadoa : RT @misspassinella1: @Adrianaaaaaaaa Tutto costa troppo. Tutto. Ma gli stipendi non aumentano mai - giampaolo_baio : RT @LBasemi: ???????? Gli standard di vita in Gran Bretagna stanno davvero crollando. ??????E ad aprile le bollette energetiche aumentano di cir… - Intheskyatnight : RT @LBasemi: ???????? Gli standard di vita in Gran Bretagna stanno davvero crollando. ??????E ad aprile le bollette energetiche aumentano di cir… -