Aumenta il prezzo del cibo: dieta sana negata a 1,7 milioni di italiani (Di giovedì 2 marzo 2023) L’alimentazione sana è negata a oltre 3 miliardi di persone nel mondo, che non possono permettersi di consumare cibi in grado di fornire i giusti nutrienti per vivere in salute. La Fao (Food and Agriculture Organization), evidenziando la problematica, sottolinea come il fenomeno interessi anche i Paesi ad alto reddito. In Italia, ad esempio, sono 1,7 milioni le persone che non riescono ad avere un’alimnentazione sana. La Fao spiega che “una dieta sana fornisce non solo la quantità di calorie adeguate, ma anche i giusti tipi di nutrienti da una varietà di alimenti”. Le persone che non riesce ad avere una nutrizione adeguata è cresciuta dal 2019 al 2020 di 112 unità in tutto il mondo. In oltre 50 Paesi la corretta alimentazione è negataa a più della metà della ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) L’alimentazionea oltre 3 miliardi di persone nel mondo, che non possono permettersi di consumare cibi in grado di fornire i giusti nutrienti per vivere in salute. La Fao (Food and Agriculture Organization), evidenziando la problematica, sottolinea come il fenomeno interessi anche i Paesi ad alto reddito. In Italia, ad esempio, sono 1,7le persone che non riescono ad avere un’alimnentazione. La Fao spiega che “unafornisce non solo la quantità di calorie adeguate, ma anche i giusti tipi di nutrienti da una varietà di alimenti”. Le persone che non riesce ad avere una nutrizione adeguata è cresciuta dal 2019 al 2020 di 112 unità in tutto il mondo. In oltre 50 Paesi la corretta alimentazione èa a più della metà della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vi_blocco_tutti : dermatologo uguale. controllo dei nei due anni fa: 90€ quest'anno: 100€ ok sono solo 10€ di differenza ma se la vis… - MarcoBaticci : In attesa dei dati sull'intera eurozona di domani, anche l'inflazione tedesca sorprende i mercati a febbraio. Non s… - scorpioddrama : praticamente ormai ogni mese il prezzo dell’abbonamento per il treno aumenta io sono stanca - infoitsalute : Zero calorie ma a che prezzo? Lo studio Usa sull'eritritolo: «Aumenta il rischio di infarti e trombosi» - lucadif79 : @PalmiraWorld Mo che il napoli vince so tutti tifosi nonostante aumenta il prezzo in base alla partita -