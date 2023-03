Aumenta il biglietto per gli Scavi di Ostia Antica, pioggia di critica da parte di associazioni e cittadini (Di giovedì 2 marzo 2023) . Il famoso sito archeologico del X Municipio di Roma Capitale, segue le direttive sull’aumento dei ticket posto dal ministro Gennaro Sangiuliano, sulla falsariga di note aree storico-artistiche come gli Uffizi di Firenze, Pompei o il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Infatti, per entrare agli Scavi di Ostia Antica, da oggi servirà pagare 18 euro. Aumenta il biglietto per entrare agli Scavi di Ostia Antica L’arte e la storia diventeranno un lusso per pochi? Di questo passo, è lecito pensarlo. Anche perché, 18 euro a persona per entrare in un sito archeologico, non è un prezzo alla portata di tutte le persone e tutte le famiglie. Soprattutto in un periodo di grave crisi economica ed energetica. Andare oggi a Ostia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) . Il famoso sito archeologico del X Municipio di Roma Capitale, segue le direttive sull’aumento dei ticket posto dal ministro Gennaro Sangiuliano, sulla falsariga di note aree storico-artistiche come gli Uffizi di Firenze, Pompei o il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Infatti, per entrare aglidi, da oggi servirà pagare 18 euro.ilper entrare aglidiL’arte e la storia diventeranno un lusso per pochi? Di questo passo, è lecito pensarlo. Anche perché, 18 euro a persona per entrare in un sito archeologico, non è un prezzo alla portata di tutte le persone e tutte le famiglie. Soprattutto in un periodo di grave crisi economica ed energetica. Andare oggi a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Aumenta il biglietto per gli Scavi di Ostia Antica, pioggia di critica da parte di associazioni e cittadini - ShipIt97 : @kim_Lina95 @btsflowerflower @italianarmyfam_ @BTS_twt Ticketmaster praticamente fa questa cosa per cui piu un bigl… - Gian140363 : Aumenta il biglietto d’ingresso agli Uffizi: 25 euro è la nuova tariffa per l’alta stagione - FabioPariante : Aumenta il biglietto d’ingresso agli Uffizi: 25 euro è la nuova tariffa per l’alta stagione - Kevin34755 : RT @artribune: Aumenta il biglietto d’ingresso agli Uffizi: 25 euro è la nuova tariffa per l’alta stagione -