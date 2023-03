Attenzione, mail truffaldina (Di giovedì 2 marzo 2023) Un lettore fidato ci segnala una mail che gli è arrivata il 1 marzo 2023, testo della mail: Gentile cliente, dall’esame dei dati e dei versamenti relativi alla Comunicazione delle eliminazioni periodiche Iva, da lei mostrate per Il trimestre 2023, risultano emerse alcune incoerenze. Le spiegazioni relative alle sconvenienze riscontrate sono accessibili nel “Cassetto fiscale” (sezione l’Agenzia) accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e in versione completa nell’archivio allegato alla presente e-mail. SCARICA IL DOCUMENTO La presente e-mail è stata generata automaticamente , pertanto la raccomandiamo di non rispondere a tale recapito di posta elletronica. Ufficio accertamenti, Direzione nazionale Agenzia delle Entrate Il suo filtro antispam per fortuna l’ha subito ... Leggi su butac (Di giovedì 2 marzo 2023) Un lettore fidato ci segnala unache gli è arrivata il 1 marzo 2023, testo della: Gentile cliente, dall’esame dei dati e dei versamenti relativi alla Comunicazione delle eliminazioni periodiche Iva, da lei mostrate per Il trimestre 2023, risultano emerse alcune incoerenze. Le spiegazioni relative alle sconvenienze riscontrate sono accessibili nel “Cassetto fiscale” (sezione l’Agenzia) accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e in versione completa nell’archivio allegato alla presente e-. SCARICA IL DOCUMENTO La presente e-è stata generata automaticamente , pertanto la raccomandiamo di non rispondere a tale recapito di posta elletronica. Ufficio accertamenti, Direzione nazionale Agenzia delle Entrate Il suo filtro antispam per fortuna l’ha subito ...

