(Di giovedì 2 marzo 2023) Un lettore fidato ci segnala unache gli è arrivata il 1 marzo 2023, testo della: Gentile cliente, dall’esame dei dati e dei versamenti relativi alla Comunicazione delle eliminazioni periodiche Iva, da lei mostrate per Il trimestre 2023, risultano emerse alcune incoerenze. Le spiegazioni relative alle sconvenienze riscontrate sono accessibili nel “Cassetto fiscale” (sezione l’Agenzia) accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e in versione completa nell’archivio allegato alla presente e-. SCARICA IL DOCUMENTO La presente e-è stata generata automaticamente , pertanto la raccomandiamo di non rispondere a tale recapito di posta elletronica. Ufficio accertamenti, Direzione nazionale Agenzia delle Entrate Il suo filtro antispam per fortuna l’ha subito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianant15030819 : attenzione alle mail truffa che riportano Agenzia delle Entrate e firmate Stefano Patuanelli: controllate sempre l… - DiJeru : @dottformisone Tesoro attenzione non dare le tue mail te le rubano - rossi_anton78 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Truffa Attenzione, mail truffaldina: Un lettore fidato ci segnala una mail che gli è arrivata il 1 marzo 2023… - CambiamentoDel : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Truffa Attenzione, mail truffaldina: Un lettore fidato ci segnala una mail che gli è arrivata il 1 marzo 2023… - franbar71 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Truffa Attenzione, mail truffaldina: Un lettore fidato ci segnala una mail che gli è arrivata il 1 marzo 2023… -

... Thorleifsson ha deciso di twittare a Musk per vedere se riusciva a catturare l'del ... Mentre lo scambio era in corso, Thorleifsson ha detto di aver ricevuto un'e -secondo cui non era ...In primo luogo, fare enormequando si ricevono e -con allegati (anche da mittenti conosciuti) è essenziale. Abbinare un buon antivirus a questa precauzione può poi essere ...... velocizzare la categorizzazione di immagini, filmati, e -e messaggi di testo, per rendere ...siano sempre consapevoli delle attuali limitazioni e che utilizzino questa tecnologia cone ...

Attenzione alla false e-mail dall'Agenzia delle Entrate: ecco come ... torinonews24.it

Cosa è successo dall'ora in cui un aereo di Frontex avvista il caicco al momento in cui il natante si schianta in una secca ad appena 100 metri dalla costa calabreseThe Sandbox ha comunicato che, in seguito all'accesso non autorizzato al computer di un dipendente, diversi utenti hanno ricevuto email di phishing.