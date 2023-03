Attacchi informatici | prevenire è meglio di curare Ecco i consigli di Cisco Talos

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Una difesa attiva come approccio fondamentale per proteggersi dalle principali minacce informatiche Milano – 2 marzo 2023 – Utilizzare l’intelligence sulle minacce informatiche e la telemetria per scoprire potenzialiprima ancora che possano raggiungere i loro obiettivi. È questa la nuova strategia di difesa che le aziende stanno prendendo in considerazione alla luce dell’aumento esponenziale della criminalità informatica. Un attacco ransomware, ad esempio, non avviene in modo rapido: gli hacker hanno bisogno di tempo per entrare nella rete aziendale, trovare i database e controllare in quali sono presenti informazioni di valore: soltanto dopo questi passaggi possono tentare di esfiltrare i dati e, infine, distribuire il ransomware all’interno della rete.allora alcunidi...