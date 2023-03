"Attacchi con i droni grazie agli Usa". Mosca accusa Washington (Di giovedì 2 marzo 2023) Muro contro muro tra Mosca e Washington. Ora il Cremlino accusa il Pentagono anche per gli Attacchi con i droni dei mesi scorsi. Secondo il Cremlino gli Attacchi hi-tech non sarebbero stati possibili senza l'assistenza statunitense. Gli Attacchi con i droni degli ucraini contro le basi militari in Russia all'inizio di dicembre non avrebbero potuto essere effettuati senza l'aiuto degli Stati Uniti. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Serghei Riabkov, da Ginevra, dove si trova per intervenire al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e alla Conferenza sul disarmo. «Qualche tempo fa Kiev ha lanciato Attacchi con i droni alle basi dei nostri aerei a lungo raggio nella regione di Saratov ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 marzo 2023) Muro contro muro tra. Ora il Cremlinoil Pentagono anche per glicon idei mesi scorsi. Secondo il Cremlino glihi-tech non sarebbero stati possibili senza l'assistenza statunitense. Glicon idegli ucraini contro le basi militari in Russia all'inizio di dicembre non avrebbero potuto essere effettuati senza l'aiuto degli Stati Uniti. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Serghei Riabkov, da Ginevra, dove si trova per intervenire al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e alla Conferenza sul disarmo. «Qualche tempo fa Kiev ha lanciatocon ialle basi dei nostri aerei a lungo raggio nella regione di Saratov ...

