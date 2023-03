Attacchi con droni in Russia, il Pentagono replica a Mosca: «Accuse prive di senso, non abbiamo aiutato Kiev» (Di giovedì 2 marzo 2023) «Non siamo in guerra con la Russia e le affermazioni che sostengono che abbiamo aiutato l’Ucraina sono totalmente prive di senso». Risponde così il generale Pat Ryder, portavoce del Pentagono, alle Accuse avanzate oggi da Mosca. Nel pomeriggio, il viceministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov aveva puntato il dito contro il governo americano per gli Attacchi con droni che nei giorni scorsi hanno colpito alcune basi aeree strategiche russe. «Non è un segreto che qualche tempo fa Kiev abbia lanciato Attacchi con veicoli aerei senza equipaggio contro basi strategiche dell’aviazione russa nelle regioni di Saratov e Ryazan», ha detto oggi Ryabkov. «Sappiamo che questi ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 marzo 2023) «Non siamo in guerra con lae le affermazioni che sostengono chel’Ucraina sono totalmentedi». Risponde così il generale Pat Ryder, portavoce del, alleavanzate oggi da. Nel pomeriggio, il viceministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov aveva puntato il dito contro il governo americano per gliconche nei giorni scorsi hanno colpito alcune basi aeree strategiche russe. «Non è un segreto che qualche tempo faabbia lanciatocon veicoli aerei senza equipaggio contro basi strategiche dell’aviazione russa nelle regioni di Saratov e Ryazan», ha detto oggi Ryabkov. «Sappiamo che questi ...

