Atp Santiago 2023, Cecchinato eliminato: Monteiro vince in tre set (Di giovedì 2 marzo 2023) Niente da fare per Marco Cecchinato, eliminato agli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Santiago del Cile. Il 30enne tennista siciliano n.91 al mondo è stato battuto col punteggio di 3-6 6-3 6-2 dal 28enne brasiliano Thiago Monteiro, n.84 della classifica Atp. Un confronto di quasi due ore, ma che in avvio ha illuso l’azzurro, capace di issarsi sul 6-3 nel primo set grazie ad un break nell’ottavo gioco. Le percentuali al servizio del brasiliano crescono nei successivi set. Monteiro strappa il servizio al sesto game della seconda frazione e trova la scossa mentale. Nel terzo Cecchinato concede quattro palle break, ne salva solo due e non costruisce occasioni per pareggiare il conto. Monteiro se la vedrà ai quarti contro lo spagnolo Jaume Munar. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Niente da fare per Marcoagli ottavi di finale del torneo Atp 250 didel Cile. Il 30enne tennista siciliano n.91 al mondo è stato battuto col punteggio di 3-6 6-3 6-2 dal 28enne brasiliano Thiago, n.84 della classifica Atp. Un confronto di quasi due ore, ma che in avvio ha illuso l’azzurro, capace di issarsi sul 6-3 nel primo set grazie ad un break nell’ottavo gioco. Le percentuali al servizio del brasiliano crescono nei successivi set.strappa il servizio al sesto game della seconda frazione e trova la scossa mentale. Nel terzoconcede quattro palle break, ne salva solo due e non costruisce occasioni per pareggiare il conto.se la vedrà ai quarti contro lo spagnolo Jaume Munar. SportFace.

