Atp Santiago 2023 | Bonadio fuori al secondo turno | vince Djere in due set

(Di giovedì 2 marzo 2023) Riccardoviene sconfitto da Lasloneldel torneo ATP 250 di. Il tennista classe 1993 si arrende al serbo numero 55 del ranking mondiale in due set, con il punteggio di 7-5 7-5. Un match lottato quello disputato nel pomeriggio cileno, durato ben oltre un’ora e mezza in cui l’azzurro ha provato a tenere a galla la partita. Decisivi, in entrambi i casi, i break subiti danel dodicesimo e decisivo game, che hanno consegnato i due parziali al suo avversario, il quale ora si troverà di fronte il vincitore del match tra Cristian Garin e Sebastian Baez. SportFace.

