ATP Dubai 2023: Lorenzo Sonego cede ad Alexander Zverev nei quarti (Di giovedì 2 marzo 2023) Alexander Zverev si qualifica per le semifinali del torneo ATP 500 di Dubai. Il tedesco torna a vivere le fasi finali di un evento sul circuito maggiore per la prima volta dopo l’infortunio patito al Roland Garros 2022, proprio al penultimo atto e contro Rafael Nadal. Non ce la fa dunque Lorenzo Sonego a piazzare un altro colpo di rilievo: il torinese deve cedere per 7-5 6-4 con qualche rimpianto di troppo. Subito Sonego è costretto ad annullare una palla break, poi se ne trova tre sulla propria racchetta, senza però riuscire a sfruttarle pur avendole consecutive. I game vanno in lotta con una certa frequenza, ma il torinese comincia a far vedere il problema che lo accompagnerà per tutta la partita: un dritto molto ballerino. Ed è proprio questo che, più volte, lo ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023)si qualifica per le semifinali del torneo ATP 500 di. Il tedesco torna a vivere le fasi finali di un evento sul circuito maggiore per la prima volta dopo l’infortunio patito al Roland Garros 2022, proprio al penultimo atto e contro Rafael Nadal. Non ce la fa dunquea piazzare un altro colpo di rilievo: il torinese devere per 7-5 6-4 con qualche rimpianto di troppo. Subitoè costretto ad annullare una palla break, poi se ne trova tre sulla propria racchetta, senza però riuscire a sfruttarle pur avendole consecutive. I game vanno in lotta con una certa frequenza, ma il torinese comincia a far vedere il problema che lo accompagnerà per tutta la partita: un dritto molto ballerino. Ed è proprio questo che, più volte, lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Il dritto tradisce spesso Sonego, in semifinale a Dubai va Zverev - Ubitennis : ATP Dubai: Zverev sta tornando, il tedesco ferma la corsa di Sonego - theshieldofspo1 : Zverev batte Sonego e vola in semifinale a Dubai! #TSOS // #Zverev // #ATP // #Dubai - Tennis_Ita : ATP Dubai, Zverev sconfigge Sonego e torna in una semifinale dopo nove mesi - livetennisit : ATP Dubai: Sonego lotta ma s’inchina a uno Zverev in netta ripresa -