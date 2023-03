ATP Dubai 2023: Djokovic batte Hurkacz e ora attende Medvedev. Sonego si arrende a Zverev, bene Rublev (Di giovedì 2 marzo 2023) Si è conclusa poco fa un’altra giornata all’ATP 500 di Dubai 2023. Sul cemento degli Emirati Arabi Uniti si sono disputati oggi i quattro quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Avanza in due set il serbo Novak Djokovic: il numero 1 al mondo rispetta il pronostico contro il polacco Hubert Hurkacz (testa di serie n.5) e vince per 6-3 7-5 in un’ora e 23 minuti di gioco. Nole entra così tra i primi quattro del torneo e domani andrà a caccia della finale nella sfida contro il russo Daniil Medvedev (n.3 del seeding), uscito vittorioso dal match odierno contro il croato Borna Coric con un netto 6-3 6-2 in un’ora e 22 minuti. Niente da fare per l’azzurro Lorenzo Sonego, che lotta ma è costretto ad arrendersi al ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Si è conclusa poco fa un’altra giornata all’ATP 500 di. Sul cemento degli Emirati Arabi Uniti si sono disputati oggi i quattro quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Avanza in due set il serbo Novak: il numero 1 al mondo rispetta il pronostico contro il polacco Hubert(testa di serie n.5) e vince per 6-3 7-5 in un’ora e 23 minuti di gioco. Nole entra così tra i primi quattro del torneo e domani andrà a caccia della finale nella sfida contro il russo Daniil(n.3 del seeding), uscito vittorioso dal match odierno contro il croato Borna Coric con un netto 6-3 6-2 in un’ora e 22 minuti. Niente da fare per l’azzurro Lorenzo, che lotta ma è costretto adrsi al ...

