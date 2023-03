Atp di Dubai, Sonego sconfitto da Zverev: addio alla semifinale (Di giovedì 2 marzo 2023) Ci ha provato per tutto il match. Mettendoci come sempre, oltre i colpi, anche tanta grinta e cuore. Ma la seconda impresa in 24 ore non gli è riuscita. Lorenzo Sonego è stato eliminato nei quarti di finale del “Duty Free Tennis Championships” (ATP 500 – montepremi 2.855.495 dollari) che si sta avviando alle battute conclusive sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il 27enne torinese, n.67 ATP, è stato battuto 7-5 6-4, in un’ora e 52 minuti di partita, dal tedesco Alexander Zverev, n.16 del ranking e settimo favorito del seeding, nella miglior versione vista dal rientro nel tour dopo il grave infortunio alla caviglia nelle semifinali del Roland Garros dello scorso anno. Il 25enne di Amburgo si era aggiudicato in due set l’unico precedente con il piemontese, disputato al secondo turno del Masters 1000 di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 marzo 2023) Ci ha provato per tutto il match. Mettendoci come sempre, oltre i colpi, anche tanta grinta e cuore. Ma la seconda impresa in 24 ore non gli è riuscita. Lorenzoè stato eliminato nei quarti di finale del “Duty Free Tennis Championships” (ATP 500 – montepremi 2.855.495 dollari) che si sta avviando alle battute conclusive sul cemento di, negli Emirati Arabi Uniti. Il 27enne torinese, n.67 ATP, è stato battuto 7-5 6-4, in un’ora e 52 minuti di partita, dal tedesco Alexander, n.16 del ranking e settimo favorito del seeding, nella miglior versione vista dal rientro nel tour dopo il grave infortuniocaviglia nelle semifinali del Roland Garros dello scorso anno. Il 25enne di Amburgo si era aggiudicato in due set l’unico precedente con il piemontese, disputato al secondo turno del Masters 1000 di ...

