Atp di Acapulco | Matteo Berrettini vola ai quarti di finale

(Di giovedì 2 marzo 2023) Prosegue la marcia diche centra iall’ATP 500 di, il suo primo torneo dopo la sconfitta contro Andy Murray al primo turno dell’Australian Open. L’azzurro ha sconfitto 6-3 6-3 lo svedese Elias Ymer, numero 178 del mondo, che inseguiva il terzo e più prestigioso quarto diin carriera, ma ha perso per la diciannovesima volta su venti partite giocate contro un Top 35.l’aveva battuto in due set anche nei due precedenti confronti diretti, nelle qualificazioni a Budapest, sulla terra rossa, nel 2018, e l’anno scorso sul veloce indoor a Bologna nella fase a gironi delle Davis Cup Finals. Nei, incontrerà Holger Rune, numero 10 del mondo, che ha dominato 60 62 il portoghese Nuno Borges, numero 85. Il teenager danese, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Buongiorno con un super ???????????? ????????????????????! ???????? Doppio 6-3 a Ymer agli ottavi ad Acapulco: al prossimo turno sfida… - FiorinoLuca : Matteo #Berrettini supera per la terza volta su altrettanti precedenti Elias Ymer e vola ai QF di Acapulco. Le unic… - TuttoQuaNews : RT @RaiNews: Tennis, Atp 500 di Acapulco. Matteo Berrettini approda ai quarti di finale, per il fratello Jacopo finisce il sogno. L'azzurro… - sportface2016 : #ATPAcapulco, #Berrettini ci crede: 'Fiducia nel mio tennis, sento di poter vincere questo torneo' - Quotidianinet : Atp Acapulco: Matteo Berrettini ai quarti, Jacopo fuori -

...dicembre dopo essere entrato dalla porta di servizio alla prima edizione torinese delle Nitto... Adbatte il numero 4 del mondo Tsitsipas, in semifinale a Wimbledon strappa il primo set ad ...Il video con gli highlights del match tra Matteo Berrettini ed Elias Ymer , terminato 6 - 3 6 - 3 e valido per il secondo turno del torneo500 di2023. L'azzurro si sbarazza con discreta facilità del giovane svedese e avanza così ai quarti di finale, dove affronterà Rune in una sfida sicuramente complessa. In alto e di ...Elias Ymer "2023 (foto via Twitter @AbiertoTelcel) Mikael Ymer - Davis Cup Finals Madrid 2021 (Photo by Mateo Villalba / Quality Sport Images / Kosmos Tennis) Il classe 1998 Mikael Ymer ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Berrettini-Rune, match valevole per i quarti di finale dell’ATP 500 di Acapulco (Messico): test ...Atp 500 Acapulco 2023, le parole di Matteo Berrettini: "Sento di poter vincere questo torneo, fiducia nel mio tennis" ...